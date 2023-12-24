شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف سر كره هذا الحكم الدولي لرونالدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي 1445 وطرق التواصل والاستفسار السريع

أدلى الحكم الكولومبي، ويلمار رولدان، بتصريحات مهمة حول مجريات المباراة الأخيرة بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، والتي شهدت انتقادات حادة من قبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لبعض قرارات التحكيم. في تصريحاته، ألقى رولدان الضوء على اللحظات الرئيسية في المباراة ورد على انتقادات رونالدو بشكل مستفيض.

سر كره هذا الحكم الدولي لرونالدو

وأشار رولدان إلى حدوث هدف للنصر تم إلغاؤه بسبب التسلل، ورداً على ذلك، قال: “كان هناك هدف لفريق رونالدو تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الـVAR.. لديهم في السعودية تقنية التسلل شبه التلقائية التي لا يتعين فيها رسم خطوط أو أي شيء من هذا القبيل”.

وكشف رولدان عن حديثه مع رونالدو بعد المباراة، حيث قال: “عندما انتهت المباراة، جاء كريستيانو ليودعني، إنه رجل عظيم، وأشادته بمهنيته وأخلاقه. وعلى الرغم من اعتراضه على بعض القرارات، إلا أنه ودعني بدون مشاكل وتمنى لي عودة موفقة إلى وطني”.

الصرامي يعلن مغادرة رونالدو دوري روشن وهذا هو السبب

وأوضح رولدان أنه تحدث مع رونالدو بشأن اللحظة التي أدت إلى إلغاء الهدف، مشيرًا إلى أن زملاء رونالدو من مقاعد البدلاء كانوا يراجعون اللقطة وأخبروا قائد النصر أنه لا يوجد شيء في غير محله. وأكد رولدان على أن القرارات التقنية تعتمد على نظام شبه آلي في التسلل، مشيرًا إلى أن رونالدو فهم الوضع بعد ذلك.

رونالدو يكسر ارقام جديدة

فيما يتعلق بالتصريحات الجدلية التي أدلى بها رونالدو حول استلام طاقم التحكيم رشاوى، قلل رولدان من أهميتها قائلاً: “اللاعبون يقومون في كثير من الأحيان بإيماءات ولا أعرف من قال إنها ضد التحكيم”. وأكد أن أداء التحكيم في تلك المباراة كان “ممتازًا” و”لا يشوبه شائبة”.

بهذا، أبرز رولدان الجانب الفني والتقني في اللعبة، وأشار إلى أن التكنولوجيا لها دور كبير في التقييم الصحيح للقرارات، مؤكداً أن الحكام يعتمدون على نظام شبه آلي في تحديد التسلل، ولا يمكن مقاومة التكنولوجيا في هذا السياق.