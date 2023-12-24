"متحدث هيئة العقار": الشهادة الجامعية والخبرة 3 سنوات أهم شروط رخصة "الاستشارات"

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24 ديسمبر 2023, 7:54 صباحاً
كشف المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج، عن أهم شروط رخصة "الاستشارات العقارية"، لافتاً إلى أنها تتطلب خبرة لا تقل عن 3 سنوات وشهادة جامعية في تخصصات محددة.
وأضاف المفرج، أن اللائحة المنظمة تتضمن 10 بنود أساسية، أبرزها التزام الشخص المرخص بالمحظورات واشتراطات العقود والتغريم فيها، إضافة للمخالفات الخاصة بها.
ولفت المفرج، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن استقبال طلبات التسجيل للحصول على الرخصة بدأ منذ أمس السبت ويستمر حتى الخميس المقبل، وسيتم فحص المتقدمين، والتأكد من مطابقتهم شروط الحصول على الرخصة التي يأتي أبرزها أن يكون المتقدم جامعياً بتخصصات معينة، مثل: الاقتصاد والهندسة والمالية وإدارة الأعمال، والخبرة لا تقل عن 3 سنوات للمتقدمين على الاستشارات، فيما تحتاج التحليلات إلى 10 سنوات خبرة في ممارسة الأنشطة العقارية.
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