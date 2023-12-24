"متحدث هيئة العقار": الشهادة الجامعية والخبرة 3 سنوات أهم شروط رخصة "الاستشارات"

ولفت المفرج، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن استقبال طلبات التسجيل للحصول على الرخصة بدأ منذ أمس السبت ويستمر حتى الخميس المقبل، وسيتم فحص المتقدمين، والتأكد من مطابقتهم شروط الحصول على الرخصة التي يأتي أبرزها أن يكون المتقدم جامعياً بتخصصات معينة، مثل: الاقتصاد والهندسة والمالية وإدارة الأعمال، والخبرة لا تقل عن 3 سنوات للمتقدمين على الاستشارات، فيما تحتاج التحليلات إلى 10 سنوات خبرة في ممارسة الأنشطة العقارية.