"حالة مطرية عامة وشاملة" تتهيأ.. الانطلاقة والنهاية والنطاق كما يراها "الجهني"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الخبير المناخي، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، عن حالة مطرية عامة وشاملة، شرقًا وغربًا وشمالًا تبدأ من يوم غد الاثنين.

وأوضح "الجهني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الحالة المطرية العامة والشاملة" تستمر حتى نهاية الأسبوع، بإذن الله تعالى.

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