متحدث "أمانة مكة": إغلاق "التفاف الخضراء" جاء بدراسة مرورية لضمان الانسيابية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 8:25 صباحاً

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني، لـ"الخليج 365"، أن سبب إغلاق الالتفاف الذي تناولته "الخليج 365" في تقريرها بعنوان: "شاهد.. إغلاق مدخل الطريق المؤدّي لجامع الشيخة منيرة للقادمين من الخضراء بمكة"، جاء حفاظاً على سلامة حركة المركبات والمارة. وأضاف، أنه وبعد دراسة وضع المنطقة من قِبل اللجنة المرورية تم إغلاق هذا الالتفاف حفاظاً على سلامة الحركة، مع العلم انه يوجد التفاف آخر قريب ويؤدي الغرض، وذلك للعمل على انسيابية الحركة في المنطقة، وضمان عدم حدوث اختناقات مرورية. وأردف "زيتوني"، أن الإجراء جاء من خلال حرص الأمانة على تنفيذ أفضل الحلول الفنية والهندسية التي تسهم في خدمة سكان الأحياء والمناطق السكنية، وتحقيق الجودة في شوارع العاصمة المقدّسة وطرقها.

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