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تراند اليوم : الملياردير المصري نجيب ساويرس يكشف عن قرار خاطئ أضاع عليه ثروة طائلة

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صحيفة الخليج 365: كشف الملياردير المصري، "نجيب ساويرس"، أن عدم استغلاله حصيلة بيع شركة "أورانج للاتصالات" في شراء أسهم بالشركات المالكة للتطبيقات التكنولوجية المبتكرة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، أضاع عليه تحقيق ثروة طائلة تفوق ثروة أغنى شخص في العالم.

وأضاف ساويرس، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، الأربعاء الماضي: "لو استثمرت حصيلة بيع موبينيل في تلك الشركات – المالكة للتطبيقات التكنولوجية الأكثر شهرة – لأصبحت حالياً أغنى من إيلون ماسك".

وأكد أنه في هذا التوقيت كان يشعر بالضيق من شركات التطبيقات التكنولوجية، بسبب انغماسهم في قطاع الاتصالات بشكل خاطف ومجاني، وكان من المفترض الاستثمار معهم. وقال بالعامية المصرية: "أنا ساعتها كنت متغاظ من شركات التطبيقات التكنولوجية لأنهم دخلوا قطاع الاتصالات سرقة و"سفلقة".. لكن كان المفروض أستثمر معاهم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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