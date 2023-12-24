شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج "مكسرات" أغلقت مجرى التنفس ينقذ حياة رضيعة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت وحدة الأمراض الصدرية لدى الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامًا و7 أشهر بعد نجاحها في إزالة 8 قطع مكسرات من مجرى التنفس باستعمال المنظار المرن.

وذكر التجمع أن عائلة الطفلة أفادت بأنها كانت تضع بفمها قطعا من المكسرات وتعرضت للسقوط على الوجه، ما تسبب لها اختناقًا وتوقفًا تامًا للتنفس وغيابًا عن الوعي.

وقال إنه جرت عملية إنعاش للطفلة عن طريق إدخال انبوبة تنفس صناعي لها، وتحويلها مباشرة لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، حيث على الفور تم إدخالها لغرفة العمليات بحالة حرجة وإجراء تدخل طبي عن طريق منظار قصبات هوائية مرن من قبل أطباء وحدة الأمراض الصدرية للأطفال بالمستشفى.

نجاح العملية

أشار التجمع إلى أنه تم إزالة المكسرات من مجرى التنفس للطفلة، وتنويمها بعد ذلك في قسم العناية المركزة، وبعد تحسن الطفلة أٌزيل عنها التنفس الصناعي وغادرت الطفلة من المستشفى مع ذويها بعد يومين بصحة وعافية.

هذا وكان مستشفى الولادة والأطفال ببريدة قد أجرى 7214 عملية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023، منها 2417 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ عددها 6150 عملية.