اخبار السعوديه

السعودية | بـ 31 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة وطريف الأدنى

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بـ 31 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة وطريف الأدنى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان ووادي الدواسر وشرورة أعلى درجة حرارة 31 مئوية فيما سجلت السودة وطريف 5 درجات فقط .

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران 30 درجة، وجدة والقنفذة وبيشة 29 مئوية، ومكة المكرّمة 28 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ 5 مئوية، تليها حائل وسكاكا والقريات 7 درجات، ثم تبوك وعرعر ورفحاء 8 مئوية.

وسجلت الدمام وجازان والصمان والتنهات وطريف والأحساء والقريات والدهناء والطائف وحفر الباطن أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95% .

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا