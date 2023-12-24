السعودية | بـ 31 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة وطريف الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان ووادي الدواسر وشرورة أعلى درجة حرارة 31 مئوية فيما سجلت السودة وطريف 5 درجات فقط .