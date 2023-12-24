السعودية | 8 خطوات ميسّرة.. “الإرشاد الزراعي” توضح آلية تقديم طلبات المزارعين للتحوُّل إلى الإنتاج العضوي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 8 خطوات ميسّرة.. “الإرشاد الزراعي” توضح آلية تقديم طلبات المزارعين للتحوُّل إلى الإنتاج العضوي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أعلن “الإرشاد الزراعي” أنه يمكن للمزارعين الراغبين في التحوُّل للإنتاج العضوي تقديم طلباتهم إلكترونياً بخطوات سهلة وميسّرة عبر منصة “نما”.
وأوضح الإرشاد الزراعي، أن خطوات التسجيل تبدأ بالدخول إلى النظام، ثم اختيار خدمة الأفراد، واختيار خدمات زراعية، تليها الخطوة الرابعة اختيار خدمات الزراعة العضوية.
وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن الخطوة الخامسة تتمثل في قبول التعليمات والشروط للخدمة، ثم تعبئة بيانات الطلب، وإرساله، ومراجعته، من الجهة المختصّة حتى الموافقة عليه.