السعودية | 8 خطوات ميسّرة.. “الإرشاد الزراعي” توضح آلية تقديم طلبات المزارعين للتحوُّل إلى الإنتاج العضوي

وأوضح الإرشاد الزراعي، أن خطوات التسجيل تبدأ بالدخول إلى النظام، ثم اختيار خدمة الأفراد، واختيار خدمات زراعية، تليها الخطوة الرابعة اختيار خدمات الزراعة العضوية.

وأضاف في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن الخطوة الخامسة تتمثل في قبول التعليمات والشروط للخدمة، ثم تعبئة بيانات الطلب، وإرساله، ومراجعته، من الجهة المختصّة حتى الموافقة عليه.