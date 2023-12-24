تدشين مهرجان العسل برجال المع

دشن محافظ محافظة رجال ألمع الحسن عبدالخالق الحفظي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل في موسمه الرابع عشر برجال ألمع وسط حضور كبير، وخصص بالمهرجان أركان خاصة بمنتجي العسل والنحالين والأسر المنتجة، إضافةً لأركان تم تخصيصها للإدارات الحكومية والتطوعية المشاركة، وسيستمر المهرجان لمدة 4 أيام بمركز الحبيل، كما شهد المهرجان استمرار أعمال لجنة فحص العسل لضمان عرض منتجات العسل النقي بالمهرجان. ويهدف المهرجان إلى دعم النحالين والمزارعين والأسر المنتجة. وشهد افتتاح المهرجان حفل أوبريت وكلمات افتتاحية وتكريم الجهات المشاركة والإعلاميين.

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل على أهمية المهرجانات والفعاليات التي تشجع المزارع والإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بهذه المهرجانات تعريفًا بالمنتجات المحلية ومساهمةً في التنمية المجتمعية.