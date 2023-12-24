تدشين مهرجان العسل برجال المع

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل على أهمية المهرجانات والفعاليات التي تشجع المزارع والإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بهذه المهرجانات تعريفًا بالمنتجات المحلية ومساهمةً في التنمية المجتمعية.
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