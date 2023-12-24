شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء والتوليد منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن فوائد تناول العدس للحامل وللرجال.

وقال زخاري إن شوربة العدس طبق صحي مليء بالفوائد لجسم الإنسان، فهو غني بالبروتين والكربوهيدرات والألياف وقليل السعرات والسكريات والدهون، ومصدر مهم للمعادن والحديد.

وأشار إلى أنه من أهم فوائد العدس انه يساعد على التالي:

- الحفاظ علي الوزن

- تحسين عملية الهضم

- تخفيض الكوليسترول بالدم

- الحفاظ علي مستوي السكر بالدم

- الوقاية من أمراض القلب و الأوعية

- الحماية من أمراض فقر الدم

- الوقاية من السرطان

- زياده المناعه

العدس بالطريقة التقليدية:

المقادير:

- عدس أحمر : كوب ونصف.

- الماء : 7 اكواب (أو مرقة).

- البصل : 1 حبة (مفرومة ناعم).

- الجزر : 1 حبة (مبشورة).

- البطاطس:1 حبه صغيره (مقطعه).

- الثوم : 4 سن (مهروس).

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة او 2 ثمره طماطم.

- الكمون او كزبره حب او ناشفه : ملعقة صغيرة.

- ملح : نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

1. ضعي العدس والبصل المفروم مع الماء أو المرق والجزر المبشور البطاطس المقطعه والثوم ومعجون الطماطم او الطماطم والكمون في حله على النار.

2. خففي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 25 دقيقة حتى تلين الخضراوات.

3. إرفعي الحله عن النار ثم ضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي على دفعات. واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

4. أعيدي تسخين الشوربة ثمّ قدّميها.

5. وماتنسيش البصل الأخضر.

6. وممكن تضيفى رز او شعريه الى العدس.