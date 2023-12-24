"أنا أتبول على نفسي من الخوف" شاهد.. جندي إسرائيلي يعترف بالرعب الذي يعيشونه في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 9:50 صباحاً

بينما تستمر المعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويتكبّد جيش الاحتلال وأهالي غزة خسائر كبيرة في الأرواح، يدلي جندي إسرائيلي عاد من قطاع غزة، باعترافات صادمة أمام جلسة في الكنيست، كاشفاً عن أنه "يتبول على نفسه من الرعب ليلاً". وحسب فيديو بثّته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال الجندي أفيخاي ليفي الذي انسحب من معارك غزة: "أتخيل الآن أن قذائف (آر بي جي) تطير فوق رأسي.. وأتخيل نفسي داخل الجرافة وأقاتل وأشم رائحة الجثث". وأضاف: "أتبول على نفسي خلال نومي من الخوف.. ولا أنام في غرفتي إذا لم أشرب زجاجة كحول فلا أتمكن من النوم". وحمَّل "ليفي" مسؤولية ما حصل له ولرفاقه للحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن هذه الحكومة تخلت عنهم في الحرب. وتابع: "أجمع الجرحى بيدي هاتين أين أنتم؟.. تتكلمون عن المعاقين الجدد.. في الوقت الذي يوجد فيها معاقون هنا.. وهناك العشرات منهم تم التخلي عنهم.. أنا أتكلم عن نفسي تم التخلي عني". يُشار إلى أن تصريحات الجندي الإسرائيلي تزامنت مع فيديوهات أخرى لانسحاب جنود لواء جولاني، من الحرب بعد تكبدهم خسائر كبيرة، حيث شُوهدوا وهم يرقصون فرحاً بمغادرتهم.

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