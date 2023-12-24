"أمن الطرق": إغلاق طريق الهدا "مؤقتًا" في الاتجاهين

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين.

ونوّهت لجميع مرتادي الطريق بأن الإغلاق يأتي بسبب وجود أعمال صيانة، حرصًا على سلامة الجميع.

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