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تراند اليوم : شاهد.. "لبناني" يكشف فرق المعاملة بين موظفة في مطار لبنان وأخرى في مطار بالسعودية

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صحيفة الخليج 365 : تحدث شخص "لبناني" في مقطع فيديو، عن فرق المعاملة بين موظفة في مطار لبنان وأخرى في مطار بالسعودية.

وقال اللبناني: "طلعت بمطار بيروت، اللي عملتلي بوردينج، قلتلها اتفضلي يا مدام، وشكرتها، لكن ما ردت علي كلمة شكرا، يعني في احترام ومبادئ".

وأضاف: "كنت في مطار ، والموظفة التي كانت تتفقد الحقائب كانت تأكل قطعة جاتوه، فقلت لها صحة وعافية، قالتلي وقف أعطتني جاتوه وصاحبتها جابتلي قهوة، والتالتة جابتلي ملعقة".

وتابع: "كل إنسان بيمثل أخلاقه ومبادئه، والحياة ما تبنى إلا على الأخلاق والاحترام، الله يلعن كل واحد ما عنده أخلاق ولا احترام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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