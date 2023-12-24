تراند اليوم : شاهد.. "لبناني" يكشف فرق المعاملة بين موظفة في مطار لبنان وأخرى في مطار بالسعودية

صحيفة الخليج 365 : تحدث شخص "لبناني" في مقطع فيديو، عن فرق المعاملة بين موظفة في مطار لبنان وأخرى في مطار بالسعودية.

وقال اللبناني: "طلعت بمطار بيروت، اللي عملتلي بوردينج، قلتلها اتفضلي يا مدام، وشكرتها، لكن ما ردت علي كلمة شكرا، يعني في احترام ومبادئ".

وأضاف: "كنت في مطار السعودية، والموظفة التي كانت تتفقد الحقائب كانت تأكل قطعة جاتوه، فقلت لها صحة وعافية، قالتلي وقف أعطتني جاتوه وصاحبتها جابتلي قهوة، والتالتة جابتلي ملعقة".

وتابع: "كل إنسان بيمثل أخلاقه ومبادئه، والحياة ما تبنى إلا على الأخلاق والاحترام، الله يلعن كل واحد ما عنده أخلاق ولا احترام".