تراند اليوم : نيوم تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت شركة نيوم (مشروع حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل أكثر من (300) وظيفة (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) في مختلف المجالات والتخصصات للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في المجالات التالية

- وظائف إدارية

- وظائف تقنية

- وظائف مساندة

- وظائف تعليمية

- وظائف فنية

- وظائف هندسية

المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية العامة

- الدبلوم أو ما يعادله

- البكالوريوس فأعلى

مزايا العمل في نيوم:

- رواتب تنافسية.

- سكن مجاني.

- نقل مجاني.

- تذاكر وبدل سفر سنوي.

- وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).

- تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.

- تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).

- مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)

- خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).

- تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.

- إجازة سنوية 30 يوماً.

- إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا