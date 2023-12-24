شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على محافظات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش، وفرسان، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

طقس المملكة

تشهد المملكة حالة من الطقس غير المستقر خلال هذه الفترة، مع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة خلال الثلاثة أيام المقبلة حتى الثلاثاء، ونستعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال هذه المدة، حسب مركز الأرصاد.