شكرا لقرائتكم خبر عن "اختر مسارك صح".. "السلامة المرورية" تحذر من مخالفة قواعد المرور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منصة التواصل والتوعية للجنة الوزارية للسلامة المرورية "سلامتك" المواطنين إلى الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية حفاظًا على سلامتهم وحياتهم، وتجنبًا للوقوع في أي حوادث أو أخطاء مرورية قد تنتهي بهم إلى مصير مأساوي.

وبينت أن أبرز 5 مسببات للحوادث المرورية بجميع أنواعها حسب الإحصائيات لعام 2022 هي: الانشغال عن القيادة، الانحراف المفاجئ، عكس اتجاه السير، عدم ترك مسافة آمن ومخالفة أحقية المرور.

الحوادث المرورية في المملكة

كشف تقرير حديث لوزارة الصحة عن انخفاض معدلات وفيات الحوادث المرورية بنسبة 40.5% والإصابات بمعدل 37.6% خلال السنوات العشر الماضية، (بين عامي 2013، 2022م).

وأوضح التقرير السنوي للوزارة أن الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية انخفضت من 7661 حالة وفاة في عام 2013، إلى 4555 وفاة العام الماضي 2022م، والإصابات من 39.160 إصابة إلى 24.446 حالة إصابة خلال الفترة نفسها.

وبهذه المعدلات اقتربت المملكة من الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بواقع 50%، بحلول 2030.