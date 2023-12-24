شكرا لقرائتكم خبر عن معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الأميرة نورة يحصل على اعتماد "CEA" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على الاعتماد الأكاديمي المشروط لمدة سنة كاملة من هيئة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية الأمريكية (CEA)؛ نظير التزام المعهد بتقديم برامج لغة إنجليزية متوافقة مع معايير الجودة العالمية، وذلك بعد اجتماع اللجنة المقرِّرة في بداية شهر ديسمبر 2023م.

ومُنح المعهد الاعتماد الأكاديمي بعد استيفائه جميع متطلبات الاعتماد التي تُطبقها الهيئة على برامج اللغة الإنجليزية، بما في ذلك المعايير الإحدى عشرة للاعتماد، ومناقشة الدراسة الذاتية التي تقدَم بها المعهد إلى اللجنة المُقررة، واكتمال أعمال الزيارة التفتيشية للمعهد.

المعايير الدولية

ويُمثل هذا الاعتماد اعترافًا بجهود معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الأميرة نورة، لاتباع أفضل المعايير والممارسات في تدريس اللغة الإنجليزية لغةً ثانية، واتساق خططه ومناهجه مع أفضل المعايير الدولية.

كما يعكس استمراريته في تحقيق التميُّز والريادة والجودة، إذ حصل المعهد على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسة "إيكوالز" الأوروبية في عام 2020م، ولمدة أربع سنوات حتى نهاية عام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار سعي معهد اللغة الإنجليزية للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025م، من خلال تقديم تعليم نوعي، وبناء القدرات العلميّة والتعليمية، عبر تبنِّي أحدث الممارسات العالمية في التعليم والتعلُّم.