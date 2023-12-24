شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الأطقم الطبية وإنشاء عيادات مركزية.. أبرز توصيات المؤتمر السعودي لارتفاع ضغط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أكد المؤتمر السعودي العالمي الأول لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال واليافعين، عدم وجود دراسة وطنية حول أعداد المصابين بضغط الدم بالمملكة والدول المجاورة لها.

وأشار في توصياته لأهمية تشجيع الباحثين على إجراء الدراسات المحلية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، إضافة إلى دعوة وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، لتبني دراسات وطنية تعنى بوبائيات ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، ومحدداته، والمخططات الطبيعية لضغط الدم، لدى الأطفال واليافعين.

‏جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الذي انطلق بفندق الميرديان بمدينة الخبر أمس الأول، بتنظيم الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم «شمس» والشراكة مع الهيئة العالمية والجمعية العالمية لارتفاع ضغط الدم ومستشفى القطيف المركزي، واستمر لمدة يومين بمشاركة 26 متحدثا من الخبراء والمختصين بالوطن العربي ومختلف دول العالم والذين قدموا 40 محاضرة وورشة عمل، حيث اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمسجلين 22 ساعة طبية.

‏معالجة ارتفاع ضغط الدم

خرج الأطباء المتحدثون بالمؤتمر بعدة توصيات في ضوء الدراسات الوطنية التي تم استعراضها وأشارت إلى إصابة قرابة 1 - 5 % من الأطفال في العالم، في ظل افتقار المملكة للدراسات المختصة بهذا المجال، رغم وجود دراسات محدودة قدرت ارتفاع ضغط الدم المسحي غير المؤكد بنسبة ما بين 11 - 34 % لدى طلاب بعض المدارس، كما أشارت الدراسات إلى أن معظم المصابين لديهم زيادة في الوزن يصل إلى البدانة.

‏وأكد رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم «شمس» الدكتور صالح الشرفاء، على ضرورة معالجة ارتفاع ضغط الدم وتشجيع القطاعات الصحية على إنشاء عيادات مركزية في القطاعات الصحية لمعالجة ضغط الدم لدى الأطفال، ودعوة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، للتعاون في مراجعة المعايير الخاصة بأجهزة ضغط الدم.

وبين أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدي إلى تفادي مضاعفات المرض، والتي يمكن الوقاية منها، كالجلطات الدماغية والقلبية والفشل القلبي والكلوي.

وأوصى المؤتمر بالتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لتدريب الأطباء والممرضات وطلبة العلوم الصحية والمعنيين على ”شهادة الجدارة في قياس ضغط الدم لدى الأطفال“، وشدد على ضرورة التباحث مع وزارة الصحة، ومجلس الضمان الصحي، والجهات الصحية المعنية الأخرى، لتوفير أجهزة قياس ضغط الدم، المتوافقة مع الأطفال وحث الجهات الصحية على توفير أجهزة قياس ضغط الدم المحمول.