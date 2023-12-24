شكرا لمتابعة خبر عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وقال المرور في تغريدة على منصة إكس:” طرح المزاد الذي سيستمر حتى غداً الإثنين 24 ديسمبر، ويمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وأوضح طريقة المشاركة، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.