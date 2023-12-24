شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصطفى الفقي يكشف الفرق بين هدايا الكويت وهدايا السعودية للمسؤولين المصريين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما سبب تأجيل مباراة النصر والاتحاد؟

في كشف مثير أجراه المفكر السياسي المصري، الدكتور مصطفى الفقي، تم الكشف عن قائمة الدول التي أهدت هدايا لمصر، حيث أكد أن السلطان قابوس والمملكة كانتا تقديم ساعات روليكس كهدايا للبلاد. وفي المقابل، كانت الكويت تُقدم ساعاتٍ متوسطة الحجم من نوع أوميغا.

الفرق بين هدايا الكويت وهدايا السعودية للمسؤولين المصريين

خلال مشاركته في برنامج “الصندوق الأسود”، قدم الفقي توضيحًا حول هذه الهدايا، حيث أوضح أن الكويت كانت تُهدي ساعاتٍ متوسطة الحجم وليست من العلامة التجارية الشهيرة روليكس.

وأشار إلى أن باقي الدول العربية كانت قد قدمت هدايا سخية لمصر بعد استعادة العلاقات العربية المصرية. وأفاد بأنهم تلقوا علبة تحتوي على ساعتين رجالية ونسائية من كل دولة عربية زاروها، وأطلقوا على هذه الرحلة اسم “رحلة الساعات الستة”.

وأضاف الفقي أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يُهدي ساعة تحمل صورته، مؤكدًا أنه لا يزال يحتفظ بها كتذكار قيم.