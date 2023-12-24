هل وضع الحناء على الرأس في الشتاء يسبب الجلطة؟ اجابة من مختص تفاجئ كل النساء

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: التعليم تحدد عدد أيام الدراسة في شهر رمضان 1445 وموعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر رد الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على الشائعات المتداولة بشأن حناء الرأس، حيث نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع. هل وضع الحناء على الرأس في الشتاء يسبب الجلطة وفي تصريحه الرسمي عبر منصة إكس، أكد الدكتور النمر أن وضع الحناء على الرأس في فصل الشتاء لا يمت لأي علاقة بحدوث الجلطات. انضم الينا على تيلجرام

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