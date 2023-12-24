إسرائيل تعتزم إنشاء هيئة في غزة لتوزيع المساعدات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 11:12 صباحاً

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن إسرائيل تعتزم إنشاء هيئة في قطاع غزة تتولى إدارة المساعدات وتوزيعها على سكان القطاع بالتعاون مع المنظمات الدولية على أن تكون من السكان المحليين. وبينت أن "هذه الهيئة ستركز عملها في شمال قطاع غزة الذي تعتقد إسرائيل أنها سيطرت عليه عسكرياً". وقالت الهيئة: "إن هذا النموذج سيكون ممكناً بفضل حقيقة مفادها أن الجيش الإسرائيلي قد سيطر بشكل شبه كامل على المنطقة، وأن حركة حماس غير موجودة هناك بحكم الأمر الواقع". وأشارت إلى أن هذه الهيئة التي ستتولى المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية قد تصبح هي ذاتها بعد الحرب التي ستتولى زمام الأمور في قطاع غزة بأكمله في المستقبل.

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