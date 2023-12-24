انت الان تتابع "نتنياهو": حرب غزة تكلفنا ثمناً باهظاً للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 11:33 صباحاً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد): "إن الحرب على قطاع غزة تكلفنا ثمنًا باهظًا للغاية، حيث قُتل أكثر من 10 جنود إسرائيليين في القتال في قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع". واعتبر "نتنياهو" أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى مواصلة القتال، وفقاً لـ"فرانس برس". ورفض "نتنياهو" خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.

كانت هذه تفاصيل خبر "نتنياهو": حرب غزة تكلفنا ثمناً باهظاً للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.