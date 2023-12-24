تراند اليوم : مصر: الكشف عن ملابسات فيديو تهديد امرأة بسلاح ناري داخل منزلها بقنا

صحيفة الخليج 365: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية عن ضبط المتهمين الذين اقتحموا منزل سيدة، وقاموا بتهديدها بالسلاح عندما حاولت إخراجهم من منزلها.

وقالت الجهات الأمنية، في بيان رسمي، تفاصيل الواقعة التي ظهرت في إحدى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضحت أجهزة الأمن أنه تم ضبط مرتكبي الواقعة، حيث أقدم شخص بإطلاق عيار ناري نحو السيدة، وذلك بهدف ترهيبها عندما طلبت منه أن يخرج من المنزل.

وأفاد البيان أن الواقعة حدثت في محافظة قنا، وأظهرت أقوال المتهمين أن صاحبة المنزل استعانت بهم للتواجد بالمنزل بمقابل مادي، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينها وبين أقاربها.