تراند اليوم : الكشف عن آخر ما قاله منفذ مجزرة "جامعة براغ" في التشيك قبل ارتكابه الجريمة

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "تيليغراف" عن آخر ما قاله الشاب لكوزاك، الذي أقدم على إطلاق النار على طلاب جامعة تشيكية، مما تسبب بمقتل 14 شخصا وإصابة العشرات

قبل أن يقدم على الانتحار.

وأوضحت الصحيفة أن منفذ الجريمة كتب على حسابه الشخصي بتطبيق "تلغرام": "أريد أن أقوم بهجوم مسلح على مدرسة وربما أقدم على الانتحار أيضا".

وأضاف الشاب الذي كان يبلغ من العمر 24 عاما: "لطالما أردت القتل، لطالما تصورت أنني سأكون شخصا مختلا بالمستقبل".

وأقدم كوزاك على إطراء إلزناز غالايفيف، وهو شاب روسي اقتحم مدرسته السابقة وقتل 9 أشخاص في 2021.

وقال كوزاك: "عندما قام إلزناز بالهجم، أدركت كم هو مريح أكثر أن تقوم بقتل جماعي على أن تقوم بقتل أفراد على حدة".

كما أظهر كوزاك حالة اضطراب كبير في إحدى منشوراته، عندم قال إنه يشعر بأن هناك "فراشات تحلق داخل أذنيه بشكل مستمر، مما يجعله يريد أن يقتلع أذنيه".

وصرح بيتر ماتيك، مدير الشرطة الإقليمية في براغ، أن كوزاك، انتحر في شرفة مبنى الجامعة أثناء اقتراب عناصر الشرطة منه.