تراند اليوم : "إيش اللي يخلي الأنثى تتحمل دور ذكوري " .. بالفيديو.. مستشار أسري يعلق على إنفاق المرأة على البيت بدلا من الزوج ويكشف مخاطره على الأسرة

صحيفة الخليج 365: علق المستشار النفسي والأسري ناصر الجميعة على تحمل المرأة دور الرجل بالإنفاق على المنزل، موضحا أن هذه الخطوة تضر بأنوثتها وتنهي فكرة القوامة للزوج.

وقال الجميعة ملال استضافته في برنامج سيدتي: ليش المرأة تصرف على البيت، إيش اللي يخلي الأنثى تتحمل دور ذكوري وليش الذكر يروح لأدوار أنثوية اللي هي الهدوء الزايد عن الحد ويهتم بالجماليات والشكل أكثر من اللازم.

وتابع: لما الأنثى تتجه للاتجاه الذكوري يعطيها نشوة عالية جدا مثل المخدرات لأنه الأنثى تلبس دور ذكوري هتاخذ مشاعر ضاربة وهذا الزخم في المشاعر هو ممتع لحظي لكن على المدى البعيد هيضر بأنوثتها، وتنهي فكرة القوامة.