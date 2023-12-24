تراند اليوم : من بينها خبرة لا تقل عن 3 سنوات.. بالفيديو.. "متحدث هيئة العقار" يكشف الشروط والتخصصات للحصول على رخصة الاستشارات العقارية

صحيفة الخليج 365 : كشف متحدث الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، عن أهم الشروط للحصول على رخصة الاستشارات والتحليلات العقارية.

وقال خلال حديثه لبرنامج اليوم، إن اللائحة تضم 10 بنود أساسية، وأهمها التزام الشخص المرخص بالمحظورات، واشتراطات العقد والتدريب، وكذلك المخالفات.

وأضاف المفرج، أن استقبال طلبات الترشيح بدأ منذ أمس السبت، على أن يستمر التسجيل لمدة 5 أيام، عن طريق المعهد العقاري.

وتابع أن كل من تقدم لن يحصل على الرخصة، خاصة أنه سيتم فحص المتقدمين ومراجعة الاشتراطات والتأكد من مطابقتها، ثم يتم اشعارهم بعد ذلك حال قبولهم لبدء التدريب.

وواصل، أنه من ضمن الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم للحصول على رخصة الاستشارات العقارية، خبرة لا تقل عن ٣ سنوات وشهادة جامعية في تخصصات محددة مثل "الاقتصاد والهندسة المالية وإدارة الأعمال".

وأشار متحدث هيئة العقار إلى أن الحصول على رخصة التحليلات العقارية، تحتاج إلى خبرة لا تقل عن 10 سنوات.