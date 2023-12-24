تراند اليوم : "يضيء بأشعة الشمس نهارًا والقمر ليلًا".. شاهد.. مواطن يبني مسجدًا على شكل كهف في القصيم 

صحيفة الخليج 365 : روى مواطن، قصة بنائه مسجدًا من صخور الجبال في القصيم، حيث يبدو من الخارج كأنه كتلة من الرمل تعلوها مأذنة وألواح زجاجية، ومن الداخل كأنه كهف.

وقال خلال ظهوره على قناة العربية، إن فكرة بناء المسجد بسيطة وغير مكلفة، وهو عبارة عن كومة من الرمل، ثم يوضع بعدها الحجر للتقوية، ثم بعد ذلك التسليح والخرسانة.

وأضاف المواطن، أن درجة حرارة المسجد الداخلية في الصيف تصل إلى 28 بينما الخارجية 46، ويعمل بنظام تبريد عبارة عن منارة سوداء متصلة بفتحات تحت الباب لسحب الهواء.

وأشار إلى أن إضاءة المسجد في النهار، تعتمد على الضوء أشعة الشمس العاكسة عبر الزجاج الموضوع في الخارج، بدون الحاجة إلى الكهرباء، بينما في الليل يعتمد على ضوء النجوم والقمر.