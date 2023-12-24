شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأيام المقبلة في المملكة.. توقعات الخبراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع الخبير المناخي د. زياد الجهيني، أن تبدأ حالة مطرية بدءًا من غد الإثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، أن التوقعات تشير إلى أن الحالة المطرية تكون عامة وشاملة شرقًا وغربًا وشمالًا.

وتوقع عبد العزيز الحصيني، باحث في الطقس وعضو جمعية الطقس والمناخ، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار بكميات متفاوتة على مناطق متفرقة من المملكة.

وأشار إلى أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من شمال العاصمة الرياض وشمال وشمال غرب الشرقية وتمتد نواحي جنوب الطائف وأجزاء من الباحة وعسير و نواحي طريف والقريات.

وبحسب مركز الأرصاد فإن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء.

إنذار من الطقس

أصدر مركز الأرصاد إنذارًا برتقاليًا بشأن الطقس يشمل مناطق: الرياض والباحة ومكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية.

وبين تلك المناطق تمر بحالة من الطقس تشمل: رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول وصواعق رعدية.