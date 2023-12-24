شاهد "صخرة الأيدي".. وُجدت في نجران تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - نشر المتحف الوطني السعودي صورة لصخرة الأيدي، التي تعتبر رمزًا لفن الرسوم الصخرية.

وأوضح المتحف أن الصخرة وُجدت في نجران، وتعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد.

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