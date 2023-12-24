انت الان تتابع الطهو الجيد ثم الحفظ.. "الغذاء والدواء" توضح أبرز طرق الوقاية من التسمم الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 12:33 مساءً

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أبرز الممارسات الصحية للوقاية من التسمم الغذائي. وأضافت الهيئة أنه للوقاية من التسمم الغذائي يجب حفظ الأطعمة في درجات حرارة تناسبه، وطبخه جيدًا حتى مرحلة الاستواء. وأكدت في إنفوجراف نشرته اليوم أن النظافة العامة تعتبر من أهم وسائل الوقاية من التسمم الغذائي عبر غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون، وعدم التعامل مع الغذاء في حال وجود علامات مرضية، ولبس القفاز وغطاء الرأس وتغيير القفازات في حال التعامل مع غذاء آخر. وشددت الهيئة على ضرورة حفظ الغذاء في درجات حرارة مناسبة "5 درجات للغذاء البارد، و60 درجة للساخن، و -18 درجة مئوية للمجمد. وحذرت الهيئة من التلوث الخلطي الناتج عن اختلاط الأغذية بأسطح أو أدوات أو أغذية أخرى ملوثة، مع ضرورة حفظ الطعام في الثلاجة في حال عدم تناوله خلال ساعتين، وغسل وتعقيم الأدوات الملامسة له بالشكل الصحيح، وطبخه حتى درجة الاستواء.

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