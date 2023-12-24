الكاميروني"موتينغ" مهاجم بايرن ميونيخ على رادار الأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 12:35 مساءً

أبدت إدارة النادي الأهلي اهتمامها بالتعاقد مع الكاميروني، ماكسيم تشوبو موتينغ، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإنه يمكن للأهلي أن يقوم بخطوة لضم مهاجم بايرن ميونخ "موتينغ" لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وكان قد انضم ماكسيم تشوبو موتينغ البالغ من العمر 34 عامًا، لنادي بايرن ميونيخ في أكتوبر 2020، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي. وسبق للاعب الكاميروني اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ستوك سيتي، شالكه، نورنبرغ (إعارة)، هامبورغ، كما يلعب للمنتخب الكاميروني منذ 2010. ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

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