"إحكام" تذكر: يجب الرد على إفادات "لجان النظر في طلبات تملّك العقارات"خلال 15 يومًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 12:45 مساءً

جددت منصة "إحكام" تذكيرها للمستفيدين بالرد على الإفادات الواردة لهم من الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك خلال 15 يومًا. وأكدت المنصة أن الإفادة تعني طلب معلومات وبيانات من الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك للعقارات، وتكون موجهة للمستفيدين بشأن طلباتهم في المنصة. وأشارت إلى أن طريقة التأكد من وجود الإفادة، عن طريق الدخول لحساب المستفيد في منصة "إحكام"، ثم الدخول على طلباتي، والتحقق من حالة الطلب.

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