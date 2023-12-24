انت الان تتابع "البديوي": نأمل أن يُسهم إقرار مجموعة التدابير التي أقرّتها الأطراف المعنية باليمن في حل شامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 1:05 مساءً

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بما توصلت إليه الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير أمس، وتشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه التدابير بحل سياسي شامل، يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. كما ثمّن الجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، التي أسهمت في التوصل إلى هذه التدابير المهمة في توقيتها، مشيرًا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع في الجمهورية اليمنية.

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