تراند اليوم : لقي مصرعه بعد قضاء شهر العسل .. الكشف عن سبب مقتل "عريس" برصاصة في رأسه عقب 25 يوما من زواجه في مصر

صحيفة الخليج 365: أقدم 3 أشخاص على قتل الشاب المصري محمد أحمد وشهرته "موزة" والمعروف بـ"عريس الخانكة"، وذلك بسبب خلافات بينهم إثر معاكسة فتاتين في محافظة القليوبية في مصر.

وحسب التحقيقات، تربص الجناة للمجني عليه بعد عودته من إجازة 25 يوما من العمل، سافر خلالها مع عروسه لقضاء شهر العسل.

وفور انتهاء إجازته وخروجه للعمل، فوجئ بالمتهمين يطلقون عليه 3 طلقات، اثنتين منها في سيارته، والأخيرة استقرت في رأسه، فأودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن الخلافات بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين كانت بسبب معاكسة فتاة، واحتكم الطرفان لخال المجني عليه لحل الخلاف، فانتهت الجلسة دون حل، فبيت المتهمون النية للانتقام من عائلة المجني عليه، وأن يكون الانتقام موجعًا بقتل أحد شبابها.