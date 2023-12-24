تراند اليوم : شاهد.. إعادة تداول فيديو لـ "نتنياهو" قبل 6 أعوام يكشف عن تفاصيل خطة حماس في الهجوم على إسرائيل

صحيفة الخليج 365 : أعادت وسائل إعلام إسرائيلية، نشر مقطع فيديو لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قبل 6 سنوات تنبأ خلاله بهجوم حركة حماس، الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.

وتنبأ نتنياهو خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي عام 2017، بخطة حركة حماس والتي نفذت في 7 أكتوبر الماضي، واصفًا إياها بالمخيفة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال الجلسة: "حماس لديها خطة عملياتية لهجوم متعدد المحاور، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على المدن الإسرائيلية، وغارات كوماندوز بحرية، وطائرات شراعية معلقة، وتوغلات من عشرات الأنفاق، بعضها يقع في الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل أن حماس تدرب قوات خاصة "كتائب عز الدين القسام"، من أجل قتل واختطاف الإسرائيليين".