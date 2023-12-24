تراند اليوم : "تخصيص استراحة وملاهي للأطفال" .. شاهد : شاب يوثق الطريق الجديد للصعود لجبل النور وغار حراء

صحيفة الخليج 365: نشر شاب مقطع فيديو وثق من خلاله الطريق الجديد لصعود جبل النور لزيارة غار حراء الذي نزل فيه القرآن على رسول الله.

وأظهر الفيديو أن الدخول للمصعد الجديد يكون عبر حي حراء الثقافي، حيث يتم العبور من البوابة الرئيسية ثم يسير الزائر بعض الأمتار حتى يصل لبعض الدرج المط على مركز تفويج الزوار لغار حراء ومنه يتم صعود الجبل الممهد بطريقة تساعد الكبار والصغار على الصعود بسهولة ويسر.

وأبان الفيديو تخصيص بعض المنتجات التذكارية وتوفير ملاهي للأطفال واستراحة للكبار لمن يرغب بقضاء بعض الراحة قبل صعود الغار.

وفي نهاية المصعد وثق الشاب منظر الزوار بعد وصولهم للغار وقضائهم بعض الأوقات الروحانية في الغار الذي شهد نزول القرآن على النبي كما التقط صورة لبرج الساعة والحرم من فوق الجبل.