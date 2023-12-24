تراند اليوم : "أحرجني مع الجيران" .. مصر: سيدة تخلع زوجها بسبب أفعاله في منتصف الليل وعند أذان الفجر

صحيفة الخليج 365: كشفت ربة منزل مصرية سبب رفعها دعوى خلع ضد زوجها بسبب مشيه وهو نائم ما سبب لها حرجا.

وقالت «هند 32 عاما» أمام القاضي: جوزي بيمشي وهو نائم وبيصحي الجيران في الفجر، وهذا سبب لي الكثير من الإحراج.

وتابعت «هند»: تزوجت منذ 7 سنوات من «حسن» 37 عاما، والذي يمتلك محل للأدوات المنزلية، ورزقنا خلال هذه الفترة بثلاثة أولاد، والأمور تسير بشكل طبيعي مثل أي منزل مصري، على الحلوة والمرة، ولكن السبب الرئيسي في كثرة المشاكل بيننا، هو أنه كثير الحركة بخلاف، السير وهو نائم، ويقوم بالطرق على أبواب الجيران في منتصف الليل وأذان الفجر " ، وهو ما يسبب الكثير من الإحراج معهم، والأطفال أيضا.