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الأمر بالمعروف تواصل نشر محتوى “أحكام الرقية الشرعية” في الخرج وحوطة بني تميم

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شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف تواصل نشر محتوى “أحكام الرقية الشرعية” في الخرج وحوطة بني تميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تزامناً مع دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرقابي والتوعوي، في مجالات الرقية الشرعية، وفق اختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، يواصل فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض نشر محتوى برنامج “أحكام الرقية الشرعية”، ممثلاً بهيئتي الخرج، وحوطة بني تميم، عبر الشاشات الذكية، في الأسواق والأماكن العامة والمستشفيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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