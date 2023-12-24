توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة مطرية على معظم المناطق خلال الأسبوع المقبل.

شتاء دافئ

وقال العقيل، لقناة “الإخبارية”، إن شتاء العام الحالي 2024 ، سيشهد حالة من الدفء بصفة عامة”.

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وتابع العقيل “أن الشتاء الدافئ لا يعني عدم وجود درجات حرارة صفرية لأن تقييم الشتاء يعتمد على مقارنة درجات الحرارة خلال الـ 34 عاما الماضية”.

درجات حرارة صفرية

وعلى الرغم من الدفء خلال الشتاء لهذا العام، توقع العقيل أيضا أن تشهد بعض المناطق تدنياً في درجات الحرارة، وقد تصل الحرارة لدرجات صفرية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.