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إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب وجود أعمال صيانة.

حماية مرتادي الطريق

وقالت قوات أمن الطرق عبر منصة إكس: ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب وجود أعمال صيانة؛ وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

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وكانت قوات أمن الطرق دعت في وقت سابق إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق لتحقيق الوقاية والأمان.

طريق الهدا

يذكر أن طريق جبل كرا أو طريق الهدا هو أحد الطرق الملتوية في وأعلاها، حيث تصل نهايته في قمة مركز الهدا عند نقطة ارتفاع تزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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