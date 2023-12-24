شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المملكة وكوريا في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، النائب العام بجمهورية كوريا لي وان سيوك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

مكافحة الفساد

واطّلع "الكهموس" خلال اللقاء الوفد على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، واستمع إلى تجربة جمهورية كوريا في ذات المجال.

وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية كوريا للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.