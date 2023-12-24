ارتفاع مفاجئ في أسعار التبغ في المملكة .. ومحلات تحتفظ بالمخزون لهذا السبب

ارتفعت أسعار بيع التبغ في السعودية أمس، بواقع ريال إلى ريالين للعبوة، وذلك بعد أن أبلغت الموزعون المحلات التجارية بالتسعيرة الجديدة.

وقد لجأت بعض المحلات إلى ارتكاب مخالفات، حيث احتفظت بالمخزون القديم وعرضت بسعره القديم، ثم بدأت في بيعه بالتسعيرة الجديدة فور دخول اليوم الجديد.

وذكرت بعض المحلات أن الأسعار الجديدة مفروضة من قبل الموزعين، دون إبداء أسباب أكثر وضوحا.