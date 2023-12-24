ارتفعت أسعار بيع التبغ في السعودية أمس، بواقع ريال إلى ريالين للعبوة، وذلك بعد أن أبلغت الموزعون المحلات التجارية بالتسعيرة الجديدة.
وقد لجأت بعض المحلات إلى ارتكاب مخالفات، حيث احتفظت بالمخزون القديم وعرضت بسعره القديم، ثم بدأت في بيعه بالتسعيرة الجديدة فور دخول اليوم الجديد.
وذكرت بعض المحلات أن الأسعار الجديدة مفروضة من قبل الموزعين، دون إبداء أسباب أكثر وضوحا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مفاجئ في أسعار التبغ في المملكة .. ومحلات تحتفظ بالمخزون لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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