شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد صادم.. رجل سعودي يهدي ابنته للعراقيين لهذا السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في مشهد صادم وغريب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سعودي وهو “يهدي” ابنته للعراقيين بسبب الكرم الذي شهده منهم في البصرة خلال بطولة خليجي 25 على حد تعبيره.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يدفع ابنته أمام الرجال ويقول: “هذي مو طفلة؟ منو ياخذها؟” ويضيف بعد ذلك “أقسم بالله بيوت العراق كلها بيوتها والعراقيين كلهم أبوها”.

مقطع الفيديو حصد حوالي مليونين مشاهدة على تويتر وانتشر في البداية على تطبيق تيك توك للفيديوهات تحت عنوان “سعودي يهدي ابنته للعراقيين”.

سلوك الرجل أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين حيث اعتبرها العديد إهانة للطفلة وأن تصرفه مثير للاشمئزاز، بينما دافع عنه آخرون وقالو أنه لم يكن يقصد بيع ابنته أو اعطائها بالمعنى الحرفي لكنه خانه التعبير في شكر ضيافة الشعب العراقي.

وقام بعض المستخدمين بإرفاق حساب مركز بلاغات العنف الأسري تحت مقطع الفيديو مطالبين بمحاسبة الرجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأرفق المركز تغريدته وكتب: “متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”

وتقام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 في محافظة البصرة العراقية من 6 إلى 19 يناير 2023.

وكان مقرراً أن يستضيف العراق بطولة “خليجي 23” لكن سُحبت بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على الكرة العراقية آنذاك، لكن بعد رفع الحظر أصبح العراق جاهزًا لاستضافة البطولة.