شكرا لمتابعة خبر عن باهبري: المملكة مستعدة للمتحور الجديد قبل إعلان الصحة العالمية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن المملكة العربية السعودية كانت على استعداد تام للمتحور الجديد لكورونا قبل إعلان منظمة الصحة العالمية.

وقال باهبري: “كل شيء مرصود ما في حاجة كانت غائبة الوزارة تتابع كل يوم وعارفة من قبل إصدار أي شيء في العالم”.

وأكد أن المتحور الجديد أقل قوة من سابقيه مع اختلاف الأعراض وآلام في المفاصل، مشيرا إلى أنه رغم سرعة انتشاره، لكن نسبة الوفيات جراء متحور كوفيد الجديد مقاربة للإنفلونزا.

وأوضح أن عدم الوعي هو ما يتسبب في سرعة انتشار كوفيد وكذلك الأمراض الموسمية.



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