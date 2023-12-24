شكرا لمتابعة خبر عن القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل.

وأوضح البيان أن ليبي ليبي أختر – بنجلاديشية الجنسية – أقدمت على قتل / عودة بن عليان بن علي الشمري – سعودي الجنسية – بغرض السرقة، وذلك بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، ولأن ما أقدمت عليـه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلتها، حيث قتلته في بيته وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتلها حدًا لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتـل حـداً بالجانية / ليبي ليبي أختر – بنجلاديشية الجنسية – يوم الأحد 11 / 6 / 1445هـ الموافق 24 / 12/ 2023م بمنطقة حائل، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.