المكتب الحكومي بغزة يتهم إسرائيل بتضليل المدنيين ثم قصفهم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 1:46 مساءً

اتّهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم "الأحد"، إسرائيل، بتضليل المدنيين وترغمهم على النزوح إلى مناطق أخرى، ثم تقصفها وتقتلهم. وطالب المكتب في بيان، المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل؛ من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. وبيّن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من 8 أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك، ارتكب 5 مجازر في ذات المنطقة، دير البلح؛ ما أدى إلى سقوط 28، وإصابة 88. ودعا المكتب المواطنين في غزة إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر.

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