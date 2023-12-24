"الوادعي" ينال الماجستير في إدارة المشروعات من "أكسفورد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 1:47 مساءً

حصل الموظف في شركة "أرامكو" الطالب صالح الوادعي، على شهادة الماجستير من جامعة "أكسفورد" في إدارة المشروعات. وسجّل "الوادعي" نفسه كأحد السعوديين القلائل الحاصلين على هذه الشهادة في هذا التخصص من جامعة "أكسفورد" العريقة. وقال "الوادعي" إن حصوله على الشهادة يعود إلى حرصه على مواكبة النهضة العلمية والاقتصادية للمملكة، والتي تستثمر في أبنائها وتسعى إلى رفعتهم؛ بما يعود على الوطن بالنفع. ونوه إلى أن ما تقدمه القيادة الحكيمة للوطن وأبنائه هو دافع للإنجاز في ظل محفزات رؤية السعودية 2030، الملهمة، والتي فتحت آفاقًا بعيدة للنجاح.

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