انت الان تتابع الصومال.. 130 قتيلًا من "الشباب" في عمليات عسكرية للجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 1:58 مساءً

أعلنت وزارةُ الدفاع الصومالية، اليوم "الأحد"، قتلَ 130 من أفراد حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، خلال عمليات عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد. وبيّنت الوزارة، في بيان، أن العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش كانت في ولايات: غلمدج، وهيرشبيلي، وجوبالاند؛ وفقًا وكالة الأنباء العربية. وأضافت: أن "قوات الجيش الوطني بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين، تمكّنت من مصادرة أسلحة ومعدّات عسكرية، وتدمير مواقع لحركة الشباب".

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال.. 130 قتيلًا من "الشباب" في عمليات عسكرية للجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.