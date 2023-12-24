تراند اليوم : بعد انتشار مقاطع كثيرة يلعب في الزواجات… بالفيديو: شاب سعودي يكشف ماذا حدث لقدمه بزعم عدم المحافظة على الأذكار!

صحيفة الخليج 365: وثق مشهور التواصل الاجتماعي محمد بن شخبوط مقطع فيديو ظهر خلاله التيك توكر عبدالله بن هادي شبل قحطان بعد بتر قدمه.

وقال بن شخبوط في الفيديو: "شوفوا كله بسبب العين الواحد لو شاف شيء يعجبه، يقول ما شاء الله تبارك الله ، وبسبب العين شوفوا وش صار برجله".

من جانبه قال عبدالله بن هادي: والله يا محمد أني ما تكلمت ولا رضيت أني أطلع رجلي بهذا المنظر إلا أبي الناس تذكر الله وأي شي يعجبهم يذكرون الله وما يحسدون غيرهم وعظة وعبرة للناس اللي ما تذكر الله.

وأشار إلى أنه كان يلعب في الزواجات، وانتشرت له مقاطع كثيرة، ولم يكن يحافظ على الأذكار.

وأضاف بن هادي: بعد الأمور اللي صارت لي تركت حمولي علي الأذكار ولازم الواحد لا يترك أذكار الصباح والمساء، والصلاة لا يتركها والله يسهل أمركم.